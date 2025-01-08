市場評估川普關稅計畫 歐股收盤走勢不一

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

市場交易者正在評估美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後將推動的關稅計畫，歐股今天收盤走勢不一。稍早有報導指出川普開徵關稅計畫擬聚焦特定關鍵產品，但遭川普否認。

倫敦FTSE 100指數微跌4.38點或0.05%，收報8245.28點。

法蘭克福DAX指數大漲124.38點或0.62%，收在20340.57點。

巴黎CAC 40指數上揚43.66點或0.59%，收7489.35點。

川普 指數 美國

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