豐田跨足火箭 投資新創

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

豐田汽車公司將投資日本一家致力於量產輕型火箭的新創企業，盼藉此打破特斯拉一枝獨秀的局面。

這家新創公司名為星際科技，7日宣布豐田將透過旗下研究部門Woven by Toyota，對該公司投資70億日圓（4,400萬美元），豐田將取得星際科技執行董事會一個席次。豐田會長豐田章男6日在美國拉斯維加斯消費電子展（CES）上，已率先釋出投資星際科技的訊息，表示豐田跨足火箭領域是革新運輸努力的一環。

豐田章男說：「我們也正在探索火箭世界，因為人類移動的未來不應限制在地球，也不該局限在一家汽車公司。」應是暗指特斯拉，特斯拉執行長馬斯克也掌管正在開發火箭技術的SpaceX。

2013年成立的星際科技，已七度發射旗下小型次軌道MOMO火箭，該火箭2019年首度進入太空，但星際科技尚未部署軌道衛星。豐田期盼該公司量產汽車的經驗，能在星際科技生產火箭時派上用場。

火箭 特斯拉 豐田

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