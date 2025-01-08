Fed銀行監管副主席請辭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國聯準會Fed）主管銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）決定卸下此職務，避免日後為銀行資本規定和總統當選人川普引發對立。這或許也給川普提早重塑聯準會、加速鬆綁銀行監管的機會。

Fed於6日表示，除非提前確認繼任人選，巴爾計劃於2月28日卸任，但仍將繼續擔任Fed理事。外界已議論紛紛，猜測川普上台後是否會試圖影響Fed決策，而經常被共和黨點名的巴爾，便是川普政府可能瞄準的對象。

巴爾去年11月曾被問到，如果川普試圖解除他的職務，他會怎麼做？巴爾當時表示，他會做完到2026年7月結束的任期。

如今巴爾表示，他選擇辭去Fed監管副主席，是考量到即使和川普政府抗爭成功留任，對Fed而言仍會帶來損失。巴爾在致拜登的信中寫道：「這個職位引發爭論的風險，可能會分散對我們任務的關注度。」

Fed 川普 聯準會

延伸閱讀

杜魯多宣布辭職後 川普再提議加拿大成為「第51州」

Meta董事會迎新成員 川普親密盟友懷特入列

黎智英被扣押多年自曝「聽力大大衰退」 曾盼川普連任總統

國會暴亂4周年／驕傲男孩前首領被判22年 要求川普「完全特赦」

相關新聞

2025十大風險來勢洶洶 領導真空將成最大危機

風險顧問機構歐亞集團（Eurasia）警告，今年「各地地緣政治動盪」的危險度，不亞於1930年代和冷戰早期。此外，台灣情...

印度擬砸錢補貼電子零組件 支持當地製造業

知情人士透露，印度政府正考慮要為電子零組件製造商提供新的補貼，並降低進口關稅，以協助拉抬當地製造業，尤其是蘋果iPhon...

中美高層 談經貿、網攻、俄烏

大陸國務院副總理何立峰昨（7）日與美國財政部長葉倫視訊通話，中方就美國對中國經貿限制措施表達關切，特別是針對美國近期對中...

日鐵併美鋼失利怒打官司 指控拜登政府官員以國安為藉口阻擋合併案

日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）的計畫，上周遭到美國總統拜登阻擋，兩家企業6...

Fed銀行監管副主席請辭

美國聯準會（Fed）主管銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）決定卸下此職務，避免日後為銀行資本規定和總統當選...

豐田跨足火箭 投資新創

豐田汽車公司將投資日本一家致力於量產輕型火箭的新創企業，盼藉此打破特斯拉一枝獨秀的局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。