Fed銀行監管副主席請辭

美國聯準會（Fed）主管銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）決定卸下此職務，避免日後為銀行資本規定和總統當選人川普引發對立。這或許也給川普提早重塑聯準會、加速鬆綁銀行監管的機會。

Fed於6日表示，除非提前確認繼任人選，巴爾計劃於2月28日卸任，但仍將繼續擔任Fed理事。外界已議論紛紛，猜測川普上台後是否會試圖影響Fed決策，而經常被共和黨點名的巴爾，便是川普政府可能瞄準的對象。

巴爾去年11月曾被問到，如果川普試圖解除他的職務，他會怎麼做？巴爾當時表示，他會做完到2026年7月結束的任期。

如今巴爾表示，他選擇辭去Fed監管副主席，是考量到即使和川普政府抗爭成功留任，對Fed而言仍會帶來損失。巴爾在致拜登的信中寫道：「這個職位引發爭論的風險，可能會分散對我們任務的關注度。」