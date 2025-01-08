日鐵併美鋼失利怒打官司 指控拜登政府官員以國安為藉口阻擋合併案

經濟日報／ 編譯顏伶如／綜合外電
日本製鐵。新華社
日本製鐵。新華社

日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）的計畫，上周遭到美國總統拜登阻擋，兩家企業6日向華盛頓特區聯邦上訴巡迴法院提告，指控拜登政府官員在審核過程中為謀取政治利益而涉嫌貪腐，以國家安全考量做為阻止併購案的藉口，傷害鋼鐵產業勞工及美國鋼鐵產業。

日本製鐵打算以140多億美元收購美國鋼鐵，但美國負責審核外國投資的政府委員會未達共識，拜登3日宣布擋下此案，拜登說，擋下此案是為了確保美國繼續擁有本土持有且經營的鋼鐵產業。

日鐵與美鋼在訴狀中表示，拜登發布行政命令阻擋收購案，「純粹基於政治考量」，美國外來投資審查委員會（CFIUS）應該重審收購案。日鐵社長橋本英二7日表示，對於收購美鋼之事，儘管已遭否決，但公司並未考慮其他替代方案，兩家公司「致力於在當前框架內推動交易」。

訴狀指出，拜登曾說不希望併購案通過，因此審查委員會受到政治觀點影響，結果如何早有成見。訴狀寫道，審查委員會並未針對國安考量與兩家公司討論。日鐵與美鋼公司6日並發表聯合聲明：「今天的法律行動證明了雖然面對政治干預，依然抱持決心持續推動收購案。」

日鐵2023年12月宣布收購美鋼的計畫，而美國財長葉倫領導的CFIUS過去一段時間持續審查這筆交易，以確認這是否對國安構成威脅。然而，由於該委員會對此案意見紛歧，因此去年12月交由拜登定奪。

拜登數月來一直批評這宗交易，川普及范斯也持反對立場。這起收購案也在2024年總統大選期間成為焦點，因為美鋼總部正位於選戰關鍵搖擺州賓州，而聯合鋼鐵工會（USW）同樣強力反對這樁交易。日鐵則稱賓州鋼鐵業嚴重式微下，收購案是其生存命脈。

拜登 日本 美國

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