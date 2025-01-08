2025十大風險來勢洶洶 領導真空將成最大危機

經濟日報／ 編譯簡國帆陳苓／綜合外電
歐亞集團報告指出，川普上任後預料將繼續以關稅威脅要求貿易夥伴讓步。（美聯社）
歐亞集團報告指出，川普上任後預料將繼續以關稅威脅要求貿易夥伴讓步。（美聯社）

風險顧問機構歐亞集團（Eurasia）警告，今年「各地地緣政治動盪」的危險度，不亞於1930年代和冷戰早期。此外，台灣情勢可能加劇美中關係斷裂，台灣也容易受到美國新任總統川普的關稅威脅。

歐亞集團在最新報告中提出今年的十大風險，其中最大的是全球領導真空的「G零勝出」（G-Zero wins），意指各自為政，世界更容易遭受惡棍國家、意外或衝突的衝擊。總裁布雷默與董事長庫普詹警告，「我們正進入世界史上，與1930年代及冷戰早期相當的獨特危險階段」。

根據報告，這種「地緣政治衰退」是負責維護國際秩序的跨國機構，未能反映全球強權平衡所造成的副產物，另一個同等重要的因素是先進經濟體的選民在不平等升高之際，都已拒絕抱持全球主義觀點的領袖與菁英，導致各國「向內看」。

這種轉折的最明顯結果，便是川普二進白宮，將「加速美國果決卸下世界警察、自由貿易倡導者及全球價值捍衛者的長期角色」，除了「G零勝出」（G-Zero wins），歐亞集團還列出閣下治理（Rule of Don）、美中斷裂、川普經濟學，以及俄羅斯繼續耍流氓、伊朗走鋼索、以鄰為壑的世界、AI和太空領域風險急升、以及美墨僵局等共十大風險。

歐亞集團認為，雖然「川普經濟學」的鬆綁管制與減稅將推升成長，依然抵銷不了川普其他政策的潛在衝擊，包括加徵關稅與打擊移民。

報告指出，川普將繼續以關稅威脅要求貿易夥伴讓步，今年台灣、日本、墨西哥、加拿大等國將容易遭受關稅威脅影響。

川普與習近平之間的關係也還不明確，特斯拉執行長馬斯克雖可能幫助穩定雙方關係，但歐亞集團認為，美中關係終將斷裂，川普預料將以關稅為與中國協商的棍棒手段，關稅稅率可能迅速攀至50%-60%。

報告也點出，美國的對台政策雖不會成為立即的危機引爆點，但將加劇美中關係斷裂。

川普 美中關係 風險

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