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印度擬砸錢補貼電子零組件 支持當地製造業

經濟日報／ 編譯季晶晶吳孟真／綜合外電
印度考慮為電子零組件製造商提供新補貼，並降低進口關稅，以協助拉抬當地製造業。（路透）
印度考慮為電子零組件製造商提供新補貼，並降低進口關稅，以協助拉抬當地製造業。（路透）

知情人士透露，印度政府正考慮要為電子零組件製造商提供新的補貼，並降低進口關稅，以協助拉抬當地製造業，尤其是蘋果iPhone等智慧手機的生產。

彭博資訊報導，印度電子資訊科技部建議，提供至少2,300億盧比（約27億美元或新台幣890億元），支持電池和相機零件等元件製造商。該部門也建議，應業界要求，降低部分電子零組件的關稅，以減少生產成本。

知情人士透露，當局提議補貼的元件，包括微處理器、記憶體、儲存裝置、多層印刷電路板、鏡頭等相機元件，以及鋰離子電池。補貼金額可能因元件而異。根據NitiAayog的研究，印度目前對電子零組件的關稅從零到20%不等，比中國大陸和馬來西亞等國高出5%-6%。

如果電子資訊科技部最終批准通過，可能在2月公布政府預算時，揭露細節。電子資訊科技部沒有立刻回覆彭博記者的置評請求。

莫迪政府已投入數十億美元獎勵，吸引蘋果和三星電子等公司在印度設廠，蘋果從印度出口的iPhone數量因此快速增加。當局希望延續這股動能，為智慧手機製造商打造更完整的供應鏈，目前這些製造商的電子零件大多從中國大陸等國進口。

此外，微軟（Microsoft）執行長納德拉7日表示，將在印度投資30億美元，擴充其雲端運算和人工智慧（AI）服務，但並未說明時程。

印度 智慧手機

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