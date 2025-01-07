印尼成金磚會員國 學者憂西方國家反制

印尼成為金磚國家正式會員國，印尼政府與商界樂觀其成，但學界憂喜參半，表示金磚國家已非純粹的經濟集團，西方國家可能對此感到擔憂，而對印尼實施反制措施。

印尼學者表示，印尼加入金磚國家（BRICS），將有助於推動與中國、俄羅斯及其他成員國的關係，但同時也擔心，印尼在國際上的地位可能改變，以及西方是否採取反制措施。

印尼帕拉馬迪那大學（Paramadina University）講師伊卡桑（Muhamad Iksan）表示，印尼加入金磚國家是種策略，與印尼過去自由與積極的傳統外交路線一致，並認為，未來印尼將會加強與金磚國家領導下的「全球南方」國家的合作，但仍須有更具體的計畫。

不過，其他學者並未如此樂觀，像是印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）研究員哈比（MuhammadHabib）就指出，金磚國家已不再是純粹的經濟組織，而是具有某些共同盼望和抱負的地緣政治組織。

他認為，印尼成為金磚成員國可能引發西方國家的憂慮，不過，他更關注印尼是否擁有自己的計畫和策略。

哈比說：「我並非擔憂西方的看法，而是印尼作為金磚成員國的背後是否有自己的議程、想法和盤算，因為到目前為止，我仍沒有看到任何（計畫）。」他補充，政府尚未發表任何言論或戰略文件，以及解釋加入金磚的實際意圖，另外，也未解釋如何有效地發揮成員國的資格。

他告訴中央社，無論如何努力隱藏金磚國家成員間分裂的議程或現實，外界都會將金磚國家與俄羅斯和伊朗等「修正主義強權」（revisionist power）連結在一起，因此，印尼成為金磚成員國後將衍生另一問題，即印尼在多大程度上與這些國家持有相同願景。

印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係講師德尤庫（Teuku Rezasyah）則對於西方國家恐對印尼實施反制措施感到擔憂。他認為，西方國家可能會在技術轉移，及印尼產品出口上進行反制。

他說，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）必須透過讓步或妥協，向美國總統當選人川普（DonaldTrump）展現他的政治家才能，也要向川普保證，印尼將成為金磚國家內部的平衡角色，而非美國的敵對組織。

不過，德尤庫認為，成為金磚國家的成員國，將有助於印尼推動與中國和俄羅斯的關係，並加速實施已簽署的戰略夥伴關係。

另外，印尼學者也指出，獲得金磚國家成員國資格，可能給外界一種印尼在外交上沒有自己的主張，也不想改變當前地緣政治情況。

哈比說，印尼在外交政策理念上一直都是「創新」或「創始」者，而非「跟隨者」，過去在亞非會議和不結盟運動中都能看到這點，但成為金磚國家成員可能會給人一種印象，也就是印尼並未真正有自己的主張及重塑當前地緣政治情況的意願。

德尤庫也提出類似看法，他向中央社表示，印尼在東南亞國家協會（ASEAN）、亞太經濟合作（APEC）、「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）、不結盟運動和環印度洋地區合作聯盟（Indian OceanRim Association, IORA）都處於主導地位，但印尼在金磚國家中並非「駕駛」而是「乘客」，因此仍需一段時間，調整及適應在世界的全新地位。