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SpaceX對手要來了！貝佐斯旗下藍源首枚軌道運載火箭 最快10日發射

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
貝佐斯旗下的藍源公司表示，其首枚軌道運載火箭預計「不早於10日」進行發射。圖／取自藍源公司
貝佐斯旗下的藍源公司表示，其首枚軌道運載火箭預計「不早於10日」進行發射。圖／取自藍源公司

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯旗下的藍源公司表示，其首枚軌道運載火箭預計「不早於10日」進行發射。這標誌著目前由馬斯克旗下SpaceX獨領風騷的商業太空競賽將進入關鍵時刻。

法新社報導，藍源公司（Blue Origin）昨晚透過聲明表示，新葛倫（New Glenn）火箭的目標是最快於本月10日從美國佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station）升空。

聲明提到，「時長3小時的發射窗口」將於當地時間凌晨1時開啟。

這項NG-1任務將攜帶美國國防部資助的軌道轉運載具「藍環」（Blue Ring）的原型，期望未來成為多功能衛星部署平台。在6小時的試飛期間，「藍環」將放在火箭的第2節。

這將標誌在藍源數年來以較小型火箭新謝波德號（New Shepard）載運乘客和貨物，短暫飛行至太空邊緣進行次軌道飛行之後，終於進入期待已久、獲利豐厚的軌道發射市場。

新葛倫資深副總裁瓊斯（Jarrett Jones）在聲明中表示：「這是我們的首次飛行，我們為此做了嚴謹的準備。」

他說：「但再多次的地面測試或任務模擬都無法取代實際發射火箭的經驗。現在是發射的時候了。不論發生什麼事，我們都將學習、改進，並將這些知識應用到下一次發射。」

這項里程碑也將使世界第2富有的貝佐斯（JeffBezos）與世界首富馬斯克（Elon Musk）之間的競爭升級。馬斯克已鞏固SpaceX的主導地位，且是美國總統當選人川普的核心圈成員。

太空 火箭 貝佐斯 馬斯克

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