Lucid豪華電動車新創公司 Q4交車量打破歷史紀錄
豪華電動車新創公司Lucid 6日公布，2024年第4季交車量破歷史紀錄，年產量也突破公司設定的9,000輛目標，消息激勵該公司股價同日收盤上漲1.22%。
Lucid 2024年交車量10,241輛，較2023年增加71%；產量達9,029輛，較2023年增加7%。其中第4季產量3,386輛，交車量3,099輛，高於預期的2,637輛，也比第3季增加了11%，較前年第4季更增加了78%。
受電動車普及速度不如預期所影響，加上去年Lucid對某些型號採取折扣策略以刺激銷量，又發布了新款電動休旅車，燒掉數十億美元，導致該公司股價在去年全年跌了28%。
Lucid背後股東有沙烏地阿拉伯主權基金，第一款電動車產品是Air sedan，在2021年年底開始交車，此後隨著電動車市場日益競爭，該公司擴張速度不如先前預期。
截至去年第3季，Lucid手握的流動資金為51.6億美元，不包含17.5億的股票發行與增資。
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