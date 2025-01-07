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Meta董事會迎新成員 川普親密盟友懷特入列

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導
美國總統當選人川普的親密盟友、終極格鬥冠軍賽主席懷特。 美聯社
美國總統當選人川普的親密盟友、終極格鬥冠軍賽主席懷特。 美聯社

社群媒體巨擘、臉書母公司Meta今天宣布任命加入董事會的3位新董事，當中包括美國總統當選人川普的親密盟友、終極格鬥冠軍賽主席懷特。

法新社報導，Meta宣布董事會新成員的時機，正值創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）設法與即將上台的川普（Donald Trump）政府攀關係之際，包括他此前曾捐款100萬美元（約新台幣3271萬元）給川普的就職典禮基金。

美國總統大選落幕後，祖克柏即著眼於修補Meta與美國準總統之間的關係，去年11月，這位現年40歲的巨賈也曾在川普的宅邸海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與他共進晚餐。

美國國會山莊（US Capitol）2021年元月6日遭攻擊後，川普的臉書（Facebook）帳號曾被停用，不過Meta已於2023年初恢復他的帳號。

懷特（Dana White）20年來一直與川普維持親密友誼，兩人交情的建立起於當年川普提供終極格鬥冠軍賽（UFC）場地辦賽事。

懷特說：「直到Meta邀請我之前，我對於加入董事會完全不感興趣。我堅信社群媒體和人工智慧（AI）是未來（趨勢）。」

另外兩位獲任命的新董事包括，控股公司Exor執行長艾爾康（John Elkann），以及微軟（Microsoft）前高階主管桑赫斯特（Charlie Songhurst），3人加入後Meta董事會成員共計13人。

Meta 川普 社群媒體 美國

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