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微軟繼續撒錢衝AI 將在印度投資30億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
微軟（Microsoft）執行長納德拉。 美聯社
微軟（Microsoft）執行長納德拉。 美聯社

微軟（Microsoft）執行長納德拉表示，該公司將在印度投資30億美元，擴充其雲端運算和人工智慧（AI）服務性能，鎖定這個全球人口最多的國家來挹注成長。

彭博資訊報導，納德拉7日在印度南部班加羅爾一場科技新創高層和創辦人雲集的活動中表示，將投資30億美元在當地擴大微軟的AI業務，但並未說明時程。

納德拉說，「AI在印度的擴散率（diffusion rate），令人感到興奮」。

近來在納德拉的帶領下，微軟積極推動將AI商業化，上周也宣布800億美元的資料中心興建計畫。而微軟也在印度大舉投資，目前已在數個城市僱用逾2.3萬人。納德拉7日說，微軟將在2030年前給予1,000萬印度人AI相關訓練。

擁有14億人口的印度，近來成為AI大戰的重要戰場，輝達執行長黃仁勳和超微（AMD）執行長蘇姿丰，過去數月也相繼到訪。

AI 印度 微軟

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