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「女股神」伍德2024績效差？方舟這些科技股ETF全漲贏標普500

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。路透
方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。路透

方舟投資公司創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）以慧眼識科技潛力股著稱，在華爾街贏得「女股神」稱號，儘管旗艦基金「方舟創新」ETF去年漲幅只有美股標普500指數的一半，伍德旗下多支基金其實在2024年大放異彩。

道瓊社報導，方舟創新ETF（代碼ARKK）管理的資產2024年上漲12%，漲幅較標普500指數的24%遜色。對照下，該基金2023年飆漲68%，操盤績效輕鬆擊敗標普500指數同年25%的漲幅。

2024年方舟創新ETF漲勢不及美股大盤，主要受投資組合中聚焦基因檢測的生技股大跌拖累，也因為未押注於比特幣。方舟基因革命ETF（ARKG）是2024年唯一收跌的基金，全年重摔28%，延續2023年跌16%的頹勢。

然而，在聯準會（Fed）啟動降息循環的市場預期下，2024年方舟其他聚焦科技成長股的基金漲幅卻十分壯觀，各個漲幅都凌駕標普500指數。

方舟去年表現最強的是「方舟次世代網路ETF」（ARKW），全年大漲48%，延續2024年狂飆97%的凌厲漲勢。這支基金主要持股包括：特斯拉、Roku和Coinbase，並且透過方舟比特幣ETF（ARKB）大量持有比特幣，成為去年比特幣行情一飛沖天的贏家。

方舟金融科技創新ETF（ARKF）表現也不俗，2024年躍漲41%，接續2023年大漲93%的氣勢。這支基金主要投資金融科技（fintech）概念股，主要持股包括Shopify、Coinbase和Block，這三檔持股全年漲幅分別為45%、58%和18%。該基金也持有一些ARKB部位。

方舟自駕技術與機器人ETF（ARKQ）2024年躍漲37%，表現與2023年漲的41%相去不遠。漲勢主要由持股特斯拉驅動。伍德長期做多特斯拉，押注於這檔電動車龍頭股到2029年可望飆上每股2,600美元。目前特斯拉股價約410美元。

方舟太空探索與創新ETF（ARKX）2024年勁漲30%，比2023年漲幅24%還要亮麗。最大持股是Rocket Lab，這家公司設計、打造、發射並操作火箭和太空船，2024年股價狂飆380%。其他持股包括Kratos國防與安全解決方案、衛星通訊公司Iridium，以及空中計程車公司Archer航太。

ETF 伍德 標普 華爾街

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