機器人技術加速發展 黃仁勳看好自動駕駛車產業

晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）發表開幕主題演說，披露人形機器人的人工智慧（AI）模型，以及與豐田汽車自動駕駛車輛的技術合作關係。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，輝達（Nvidia）在半導體領域之外，也一直在打造軟體，以供各家企業訓練和運用機器人。從智慧工廠與倉庫使用的機器人，到自動駕駛車輛和人形機器人（humanoid），該公司致力為旗下晶片運行的AI拓展應用案例。

黃仁勳說，破解與大規模運用機器人相關的技術挑戰，將為「全球有史以來規模最大的科技產業」鋪路。

輝達表示，隨著AI加速並微調模擬實體世界和大量生成訓練機器人所需資料的過程持續發展，機器人學門已到達技術上的轉捩點；未來20年，單是人形機器人市場的規模預計就可達到380億美元。

輝達Omniverse平台與模擬技術副總裁勒巴迪恩（Rev Lebaredian）表示，黃仁勳的專題演說「重點在於這將是個特別的時刻…我認為今年是個轉捩點，我們將看到實體AI和機器人技術加速發展」。

美國銀行（BofA）分析師認為，輝達決定增加投資「實體AI」，是「合理的下一步」，但挑戰在於如何「讓產品足夠可靠、便宜、普遍，以建立可信的商業模式」。

輝達也在消費性電子展公布稱為為GR00T Blueprint的一系列人型機器人基礎模型。輝達說，這將「大幅增進」機器人的研發，以及開發和測試工廠與倉儲機器人、訓練自動車輛的新工具發展。

另外，豐田汽車宣布將利用輝達的Drive AGX平台，打造新一代自動駕駛車輛。

自動駕駛汽車集團Aurora與汽車零件製造商大陸集團（Continental）也將依據他們與輝達建立的長期戰略夥伴關係，利用輝達的軟硬體來驅動數以千計無人駕駛卡車。

輝達表示，預計汽車業務將於2026會計年度成長至60億美元。黃仁勳還告訴參加消費性電子展的聽眾，自動駕駛車輛「將成為第一個價值數兆美元的機器人技術產業」。