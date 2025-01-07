輝達提供高性能半導體 助豐田研發自動駕駛技術

美國半導體大廠輝達（NVIDIA）今天宣布，將為豐田汽車次世代車款提供適用研發自動駕駛的最新半導體。豐田希望透過採購頂尖半導體企業生產的高性能半導體，推動自動駕駛研發。

日本讀賣新聞報導，輝達將供應豐田汽車的最新半導體，具備數據處理及保存等多種功能。由於體積比過去的半導體更小，且處理速度更快，非常適合用在研發自動駕駛。至於能控制車輛行駛的基本作業系統，也將由輝達提供。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）演講時表示，「能宣布跟豐田進行合作，我感到非常高興」。

目前尚不清楚將搭載輝達最新半導體的豐田車款及具體量產時間，但根據輝達說法，預料將搭載在數款豐田車款上，並且可能要花3年到4年才會開始量產。

豐田汽車目前市售車款大多配備等級2（Level 2）自動駕駛，雖然持續研發符合特定條件可高度自動駕駛的等級4（Level 4）自動駕駛技術，但必須利用車載半導體對大量數據進行高速處理，因此採購高性能半導體成為研發上不可或缺要素。

豐田汽車雖然2017年已宣布跟輝達進行合作，並使用輝達生產的半導體，但當時範圍有限。透過強化採購關係，豐田希望能加速自動駕駛的技術研發。