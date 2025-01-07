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正式加入金磚 印尼外交部稱里程碑、商界樂觀其成

中央社／ 雅加達7日專電

印尼正式成為金磚國家會員國，印尼外交部稱之為「里程碑」，並表示這反映印尼在全球事務中日益成長的積極角色；商界表示這將能促進印尼與其他成員國合作；學者則說，印尼能因此與全球南方國家拉近距離。

金磚國家（BRICS）2025年輪值主席國巴西6日宣布印尼成為金磚國家正式會員國。對此，印尼外交部今天透過聲明稿表示，「這一里程碑反映印尼在全球事務中日益成長的積極角色，及致力於加強多邊合作以建立更包容與公平的全球秩序的承諾」。

印尼外交部表示，印尼將加入金磚國家視為戰略步驟，目的是要加強與其他新興經濟體合作，以促進平等、相互尊重和永續發展的共同原則。

聲明寫道，印尼認為，金磚國家為促進「南南合作」（South-South Cooperation）、確保發展中國家的聲音和期待在全球決策過程中獲得傾聽，提供了寶貴的平台。

印尼外交部也對金磚國家2024年輪值主席國俄羅斯在推動印尼加入金磚國家上的支持與指導。

中國扮演關鍵角色的金磚國家持續擴大規模，目前共有10個會員國包括創始會員中國、俄羅斯、印度、巴西，2010年加入的南非，2024年1月加入的伊朗、衣索比亞、埃及和阿拉伯聯合大公國，以及剛加入的印尼。

印尼工商總會（KADIN）今天發表聲明表示，樂見印尼成為金磚國家成員國。總主席阿賈德（ArsjadRasjid）表示，擁有會員資格為擴大印尼與金磚國家成員國間的經濟、貿易和投資合作，以及支持永續成長創造巨大機會。

阿賈德指出，成為會員國也賦予印尼新的責任，包括緩解日益激烈的全球競爭，「印尼工商總會相信，透過政府和商界的密切合作，擁有會員資格將成為鞏固經濟基礎、鼓勵創新和創造更多就業機會的力量」。

金磚國家現已逐漸被視為制衡西方的開發中經濟體集團，專研國際關係的印尼大學歷史系教授契默迪（Yon Machmudi）今天向美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）表示，加入金磚國家能使印尼與「全球南方國家」更為靠近，這也代表印尼在國際社會中將擁有更多斡旋能力。

他說：「我認為南半球（國家）將成為與金磚國家團結的新力量。」

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