日本富士通決定出售空調事業 盼專注科技領域
日本富士通昨天決定出售生產空調等設備的子公司「富士通將軍」（Fujitsu General），有意藉此集中經營資源到資訊科技、人工智慧（AI）等相關事業。
日本放送協會（NHK）報導，富士通表示，公司昨天召開董事會時，敲定把「富士通將軍」出售給擁有熱水器、空調等設備事業的Paloma Rheem控股公司（Paloma Rheem Holdings）。
Paloma方面預計在今年7月初透過股票公開收購（TOB）等方式，完全把「富士通將軍」納為子公司。這次收購總額可能約為2500億日圓（約新台幣526億元）。
報導分析，Paloma Rheem控股公司希望善用「富士通將軍」的空調節能技術與通路等資源，擴大以海外為主的銷售。
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