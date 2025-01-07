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越南取消小額商品進口免稅 大陸電商遭衝擊甚鉅

中央社／ 河內7日專電

越南政府決定，透過快遞進口的小額商品將不再享免稅優惠。這項政策對中國電商衝擊甚鉅，據統計，每天約有400多萬筆小額訂單透過電商平台將貨物從中國發往越南。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）3日簽署「政府第1號決定」，自2月18日起，透過快遞進口且價值低於100萬越南盾（約新台幣1289元）的小額商品，將不再享進口稅及增值稅免稅優惠。

越南於2010年制訂小額商品免稅政策，當時海關申報系統主要以人工操作，小額商品免稅可減少需申報繳稅的商品數量，有助加快貨物通關。隨著電子商務近年來快速成長，這一政策已不合時宜。

越南財政部指出：「取消免稅規定旨在確保公平，並鼓勵購買越南國內生產的商品。」

這些透過快遞進口的小額商品主要是越南消費者直接從國外購買而得，管道包括在越南註冊的電商平台如蝦皮（Shopee）、Lazada、Tiki、TikTok商店（TikTok Shop），以及中國跨境電商平台如全球速賣通（AliExpress）、Shein、Temu。

根據電商數據公司Metric的報告，2024年前9個月，單價低於20萬越南盾的商品占越南電商市場總銷售額逾半。越南擁有1億人口，每月線上購物成交額約10億美元（約新台幣327億元）。

據估算，每天約有400萬至500萬筆小額訂單透過各電商平台從中國運往越南。

因此，取消免稅政策被認為有助越南財政。2024年，透過快遞進口、價值低於100萬越南盾的商品總額達27.7兆越南盾。以10%增值稅率來看，取消免稅後，來自增值稅的財政收入預計將增加約2.77兆越南盾。

越南 電商

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