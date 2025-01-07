日鐵收購美鋼遭擋 布林肯與日外相交換意見

日本外務大臣岩屋毅今天跟來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，兩人對日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）計畫遭擋等議題交換意見。

日本TBS電視台報導，美國總統拜登對日本製鐵收購美鋼計畫祭出禁止命令，讓日本產業界對日美間投資出現憂慮聲音。

岩屋今天跟布林肯會談時，針對收購計畫交換意見，並再度確認日本企業對美投資等日美經濟關係重要性。

另外，兩人強烈譴責北韓昨天試射彈道飛彈，也就烏克蘭、中東及中國議題等地區情勢進行商議，雙方都同意持續進行緊密合作。

面對美國下任總統川普將於20日上任，布林肯此次應是最後一次以國務卿身分訪日，在卸任前再次確認強化日美同盟的重要性。