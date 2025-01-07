快訊

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

高雄警家是麻將賭場！督察衝現場抓人 記2大過免職

日鐵收購美鋼遭擋 布林肯與日外相交換意見

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本外務大臣岩屋毅今天跟來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，兩人對日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）計畫遭擋等議題交換意見。

日本TBS電視台報導，美國總統拜登對日本製鐵收購美鋼計畫祭出禁止命令，讓日本產業界對日美間投資出現憂慮聲音。

岩屋今天跟布林肯會談時，針對收購計畫交換意見，並再度確認日本企業對美投資等日美經濟關係重要性。

另外，兩人強烈譴責北韓昨天試射彈道飛彈，也就烏克蘭、中東及中國議題等地區情勢進行商議，雙方都同意持續進行緊密合作。

面對美國下任總統川普將於20日上任，布林肯此次應是最後一次以國務卿身分訪日，在卸任前再次確認強化日美同盟的重要性。

布林肯 日本 美國 鋼鐵

延伸閱讀

北韓射彈之際 正逢美國務卿訪南韓會晤代理總統

布林肯1月6日訪日 日鐵買美鋼被擋可能成議題

布林肯：俄烏戰期間俄擬動用核武 被中國勸阻

布林肯與委「總統當選人」通電話 展現力挺決心

相關新聞

「女股神」伍德2024績效差？方舟這些科技股ETF全漲贏標普500

方舟投資公司創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）以慧眼識科技潛力股著稱，在華爾街贏得「女股神」稱號，儘管旗艦基金...

因應川普關稅措施 松下能源：首要目標是擺脫對陸依賴

美國電動車大廠特斯拉供應商「松下能源」高階主管告訴路透社，該公司計劃擺脫美國生產電動車電池供應鏈對中國的依賴，並稱這項轉...

黃仁勳CES 100分鐘演講4大亮點 AI趨勢重點一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）進行開幕主題演講，推出眾所矚目的RTX 50系列顯示卡、...

美企破產數攀升至14年高點 受高利率環境衝擊

美國企業破產數達到全球金融危機後的最高水準，原因是高利率和消費需求疲軟，衝擊苦陷掙扎的企業。

輝達推全球最小AI超級電腦！3,000美元起跳 聯發科有貢獻

想擁有一台個人AI超級電腦嗎？輝達（Nvidia）在CES宣布，5月將推出一款名為Project Digits的全球最小...

AI 需求下 GE Vernova 看好台灣是該公司亞洲成長最快市場

全球數一數二的燃氣渦輪機製造商 GE Vernova 表示，台灣是該公司在亞洲成長最快的市場。台灣計劃逐步汰除核能，不得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。