日鐵收購美鋼遭擋 布林肯與日外相交換意見
日本外務大臣岩屋毅今天跟來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談，兩人對日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）計畫遭擋等議題交換意見。
日本TBS電視台報導，美國總統拜登對日本製鐵收購美鋼計畫祭出禁止命令，讓日本產業界對日美間投資出現憂慮聲音。
岩屋今天跟布林肯會談時，針對收購計畫交換意見，並再度確認日本企業對美投資等日美經濟關係重要性。
另外，兩人強烈譴責北韓昨天試射彈道飛彈，也就烏克蘭、中東及中國議題等地區情勢進行商議，雙方都同意持續進行緊密合作。
面對美國下任總統川普將於20日上任，布林肯此次應是最後一次以國務卿身分訪日，在卸任前再次確認強化日美同盟的重要性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言