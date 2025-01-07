因應川普關稅措施 松下能源：首要目標是擺脫對陸依賴

美國電動車大廠特斯拉供應商「松下能源」高階主管告訴路透社，該公司計劃擺脫美國生產電動車電池供應鏈對中國的依賴，並稱這項轉變是該公司的「首要目標」。

松下控股旗下電池業務企業「松下能源」（Panasonic Energy）北美區域總裁史萬（Allan Swan）的這番言論顯示，即將上任的美國總統川普矢言提高中國商品進口關稅，已迫使全球企業重新評估生產流程。

史萬今天在拉斯維加斯的美國消費性電子展（CES）接受路透社訪問時表示，為應對川普的關稅措施，企業要做的第一件事就是「不要讓供應鏈太過依賴中國」。

他說，「我們確實有些產品來自中國，但數量不多。隨著我們不斷進步，我們計劃擺脫這些產品，而且正持續加速邁向目標。」

史萬還說，松下能源的大部分美製電池供應鏈都來自海外供應商，其中包括加拿大供應商。

松下能源目前在美國內華達州（Nevada）經營1座電池工廠，今年計劃在堪薩斯州（Kansas）開設第2座工廠。