美CES披露多樣自動運輸產品 汽車業還有長路要走

本週的美國消費性電子展（CES）披露可用於農場、行船和建築業的新型自動運輸產品，凸顯這些項目的進展與汽車業存在很大差距，因為車輛無人駕駛技術還有很長的路要走。

法新社報導，新推出的產品包括自動拖拉機、工地翻斗車、可自動泊靠的船隻，以及可兼作人工智慧（AI）強化超級球袋推車的機器人高爾夫球車。

即使像谷歌（Google）支持的Waymo等企業不無進展，上述這些產品已準備好商業化的事實，仍凸顯自動道路駕駛所需的技術精密程度。

感應器公司Provizio執行長龍恩（Barry Lunn）說，在道路上，「問題的複雜程度會大幅提升」。

困難反映在一系列會干擾道路運輸的難以預料的因素，例如其他駕駛人突如其來的操作、行人或掉落的樹枝。

這些科技圈稱為「邊緣案例」的狀況看似只對汽車構成挑戰，卻會出現在各種自動運輸領域中。

布朗斯威克造船公司（Brunswick）執行長佛克斯（David Foulkes）說，在海上運輸方面，邊緣案例可能涉及光線不足或雨天。這些動態和海洋環境中的鹽分與其他沉積物可能會干擾重要的硬體。

在消費性電子展上，布朗斯威克造船公司在一艘豪華船隻上展示了自動泊靠系統，船上有6個源自軍用無人機技術的立體攝影機。

這家公司認為廣泛使用自動技術沒什麼好處，因為船隻愛好者都喜歡駕駛體驗，但佛克斯說，玩船的人會喜歡在泊船時獲得一些「額外的幫助」。

曾在福特汽車（Ford）工作18年的佛克斯說：「就像其他每一種自動系統，要花20%的時間研究主要使用案例，然後其他時間全部花在邊緣案例上。」

至於公路上的自動駕駛，各家企業都有進展，但仍不到為主流採用的地步。

Waymo目前在美國3座城市營運商業自動駕駛計程車（robotaxi），但近期面臨新的安全挑戰，因為舊金山有女乘客被尾隨自動駕駛計程車的另一輛車騷擾。

車用多媒體技術公司Xperi資深副總裁朱瑞（JeffJury）說：「消費者將車子視為…想要放鬆或享受的另一個環境。（技術）會繼續邁向自動（駕駛），但（車輛）完全自動的概念還要10年到15年才能實現。還有太多東西需要解決。」