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日鐵美鋼併購受阻在美提告 日媒分析勝敗關鍵

中央社／ 華盛頓/東京7日綜合外電報導

日本製鐵公司（Nippon Steel）欲收購美國鋼鐵公司（US Steel）遭美國總統拜登以國安風險為由阻擋後不服，已向美國法院提起訴訟。日媒形容，這是場前所未有的法律戰。

日經亞洲（Nikkei Asia）分析，日鐵與美鋼6日已在美國「雙管齊下」提出兩起訴訟，其中一起行政訴訟為針對拜登與美國政府，盼法院撤銷拜登阻擋收購案的命令，並指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）重新審查這筆交易。這是首度有日本企業控告美國總統。

而美國法院是否決定下令重新審查，取決於法院是否認為美國政府在最初的審查過程處理不當。即使美國審查當局重新審查，也不能保證會做出不同的結論。

對於日鐵和美鋼而言，要讓拜登的命令無效是更大的挑戰，可謂處於明顯劣勢，原因是攸關國安事務的總統決策無法在法院受到質疑，總統如何下判斷的相關資訊也屬於機密。

儘管有一套強制在法庭上揭露多種形式證據的程序，但涉及國安的資訊受到行政特權保護，因此很可能不適用於本案。

日鐵與美鋼也在美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提告，不過該法院在近來若干案例中，傾向支持總統和國會在國安相關決策中的裁量權。

為了克服這個障礙，日鐵主張拜登阻止交易並非出於國安考量，而是為了讓特定公司獲益；然而，觀察人士認為法院很可能不接受這個論點。

另外，日鐵與美鋼在賓州西區聯邦地方法院提出的另外一起民事訴訟，是為了加強前述訴訟的說服力，指控美國另一間鋼鐵廠克里夫蘭-克里夫公司（Cleveland-Cliffs Inc.）執行長龔薩福（LourencoGoncalves）與美國聯合鋼鐵工會（USW）主席麥卡爾（David McCall）涉嫌「共同參與一系列反競爭與不法行為」以阻止這筆交易。

克里夫蘭-克里夫公司2023年7月曾經試圖收購美鋼未果。

日經亞洲分析，由於這是民事訴訟，更有可能揭露關鍵證據。

若有通訊紀錄或備忘錄能表明美國聯合鋼鐵工會與克里夫蘭-克里夫公司配合反對日鐵提案收購美鋼，或有相關紀錄顯示美國聯合鋼鐵工會和克里夫蘭-克里夫公司敦促拜登阻止交易，作為支持他尋求連任總統的交換條件，都能用來支持第一起訴訟。

日經亞洲分析，美國政府很可能會請求法院駁回第一起訴訟，如果法院駁回也代表日鐵與美鋼直接敗訴。即便訴訟得以持續，專家預測可能需耗時一年以上才能進入正式審理階段。

而日鐵方面也必須試圖找到方法暫緩拜登的命令；拜登的命令要求日鐵和美鋼在今年2月2日前放棄交易。

拜登 美國 鋼鐵

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