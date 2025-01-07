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推動電子零組件製造：印擬提供約890億元新補貼、降低進口關稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度考慮為電子零組件製造商提供新補貼，並降低進口關稅，以協助拉抬當地製造業。路透
印度考慮為電子零組件製造商提供新補貼，並降低進口關稅，以協助拉抬當地製造業。路透

印度政府考慮要為電子零組件製造商提供新的補貼，並降低進口關稅，以協助拉抬當地製造業，尤其是為蘋果等公司生產智慧手機。

根據知情人士，印度電子資訊科技部建議，提供至少2,300億盧比（約27億美元或台幣890億美元），支持電池和相機零件等元件製造商。該部門也建議，應業界要求，降低部分電子零組件的關稅，以減少生產成本。如果最終批准通過，可能在2月公布政府預算時揭露細節。

電子資訊科技部沒有立刻回覆置評。

總理莫迪的政府已投入數十億美元的獎勵，吸引蘋果和三星電子等公司在印度設廠，蘋果的印度出口iPhone數因此快速成長。當局希望延續這股動能，為智慧手機製造商打造更完整的供應鏈，這些製造商的電子零件大多從中國大陸在內國家進口。

知情人士透露，當局提議補貼的部分元件包括微處理器、記憶體、儲存裝置、多層印刷電路板、鏡頭等相機元件，以及鋰離子電池。補貼金額可能因元件而異。

根據NitiAayog的研究，印度目前對電子零組件的關稅從零到20%不等，比中國大陸和馬來西亞等國高出5%-6%。

印度 關稅 電子零組件

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