輝達發表新一代RTX 5090與RTX 5080 顯卡 市場暫無驚豔

輝達（Nvidia）周一晚上正式宣布推出RTX 50系列顯示卡，盛傳數月後，新一代的GeForce RTX Blackwell 顯卡終於亮相，且共有四款產品即將上市。黃仁勳這次備受矚目的演講一時未引起市場驚豔，周二亞洲時間那斯達克期指反應平平。

輝達執行長黃仁勳的國際消費電子展（CES）主題演講中揭曉 RTX 50系列顯示卡，包括售價1,999美元的RTX 5090、999美元的RTX 5080、749美元的RTX 5070 Ti，以及549美元的RTX 5070。

旗艦款RTX 5090將於本月上市，RTX 5070將於2月登場，性能甚至優於上一代的頂級型號RTX 4090。新一代採用全新設計的Founders Edition版本，僅配備兩個雙向流通風扇、3D熱導板，以及GDDR7記憶體。

黃仁勳在演講開場時，以即時渲染的方式展示了RTX Blackwell顯卡的強大性能，內容包括全新的RTX Neural Materials、RTX Neural Faces、文字生成動畫功能，以及DLSS 4技術。

黃仁勳說：「新一代的DLSS不僅能生成畫面，還能預測未來。」「GeForce讓AI走進大眾，如今AI正回歸GeForce。」

輝達的RTX 50系列發布距離RTX 4090與RTX 4080上市已間隔兩年多，這些顯示卡基於輝達的Ada Lovelace架構。RTX 40系列顯示卡專注於透過「深度學習超級採樣」（DLSS）第3版來提升光線追蹤性能，而RTX 4090性能上已較前一代RTX 3090顯卡顯著提升。

這些顯示卡採用和輝達AI加速器相同的Blackwell架構。

輝達也指出，採用這些晶片的筆記型電腦電池續航力更長，而高性能桌上型電腦用戶也不必在遊戲時面臨追求反應速度或更真實的畫面之間的取捨。