黃仁勳CES演說／發表最新顯卡RTX Blackwell系列

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日在拉斯維加斯展開CES 2025主題演講，發表了採用Blackwell架構的全新繪圖處理器產品Geforce RTX Blackwel系列。

黃仁勳一開場，就活力問候現場，同時俏皮地問觀眾「你愛我的夾克嗎？」

在介紹完輝達的產品歷史後，黃仁勳展示了一段採用RTX BLACKWELL製作成的AI生成影片，是即時的電腦繪圖。

黃仁勳表示，靠著AI技術，現在可以對影像的每個畫素進行光線追蹤，而光線追蹤是模擬的，利用可程式化的著色和光線追蹤來加速產生令人難以置信的美麗畫素。

黃仁勳指出，這段影像達到全高清4K、3,300萬畫素左右，「我們只是計算一下，並且讓AI預測其他所有畫素」。他說，主要是靠著大量訓練來實現畫素預測，一旦訓練好，效率就會如此高。

黃仁勳接著介紹新的繪圖晶片產品RTX Blackwell系列。 RTX 50系列擁有4000 TOPS（每秒兆次運算）的AI電腦算力、380 兆次浮點運算、125 Shader TFLOPS、920億個電晶體、來自美光的G7記憶體、每秒1.8 TB的記憶體頻寬，以及人工智慧管理處理器。

輝達最新系列的四款繪圖處理價價格，依據每秒兆次運算算力的不同，分別為NVIDIA RTX 5090的1,999美元、RTX 5080為999美元、RTX 5070 Ti售價為749美元，RTX 5070 Ti售價為549美元。

黃仁勳表示，這些新的GPU產品從本月將開始出貨。