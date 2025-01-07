金磚國家再擴大 印尼正式加入

巴西今天宣布印尼成為金磚國家（BRICS）正式成員國。金磚國家已日益被視為制衡西方的開發中經濟體集團。

法新社報導，巴西外交部聲明表示，印尼這個東南亞人口最多的國家，「與其他成員國有著共同心願，也就是改革全球管理機構，並為全球南方（GlobalSouth）國家之間的合作做出積極貢獻」。

擔任金磚國家2025年輪值主席國的巴西今天在聲明中表示，印尼的申請案是在2023年南非約翰尼斯堡（Johannesburg）峰會獲得批准。

金磚國家組織成立於2009年，最初由巴西、俄羅斯、印度與中國組成，南非於隔年加入。

去年，伊朗、埃及、衣索比亞及阿拉伯聯合大公國也成為金磚國家正式成員。

巴西在擔任主席國期間，旨在加強「全球南方」國家之間的合作，並促進多邊機構的改革。

今年金磚國家高峰會預定於7月在里約熱內盧（Riode Janeiro）舉行。