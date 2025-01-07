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不滿被擋 日鐵與美鋼控告拜登等人…盼持續推動收購案

中央社／ 東京7日綜合外電報導
美國總統拜登。(歐新社)
美國總統拜登。(歐新社)

日本製鐵公司（Nippon Steel）與美國鋼鐵公司（US Steel）不服併購案被阻擋，6日已針對美國總統拜登等人提起訴訟。日鐵會長橋本英二今天在記者會展現抗爭到底的決心。

共同社報導，拜登以國安風險為由阻止日鐵收購美鋼後，日鐵昨天表示，已向美國法院提出訴訟，希望法院判拜登的命令及美國外來投資審查委員會（CFIUS）的審查無效。

橋本今天上午在東京都召開記者會時批評，「拜登總統的非法政治干預導致審查未能公正進行，這是完全無法接受的」。

橋本也強調，「完全沒有任何替代方案，絕對不放棄在美國推展事業」，表示將堅決推動收購計畫。

日鐵與美鋼6日已在美國提起2起訴訟，主張拜登、美國外來投資審查委員會（CFIUS）、領導CFIUS的美國財政部長葉倫（Janet Yellen）等人濫用審查制度。

另外，日鐵與美鋼也認為，美國聯合鋼鐵工會（USW）主席麥卡爾（David McCall）等人阻止這筆交易屬於非法行為。

拜登3日宣布，已阻擋美鋼以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日鐵的交易。

拜登當時發表聲明說：「這起收購會使得美國最大的鋼鐵製造商之一置於外國人控制之下，這對於我們的國家安全和我們的關鍵供應鏈會帶來風險。這是我現在採取行動阻擋這起交易的原因。」

併購 拜登 美國 記者會 鋼鐵

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