三星電子CES展推AI家電 CEO：將大增AI支出

三星電子正擴大對消費性電子產品人工智慧（AI）的投資，有意靠橫跨智慧手機到電視的家電版圖，在AI領域攻占一席之地。

三星執行長韓鐘熙在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES）接受彭博訪問表示，三星要靠自己不僅在行動裝置，也是冰箱和洗衣機等家電的絕佳市場優勢。三星電子希望強化家電連網，以彌補高階記憶體和生成式AI等領域錯失的技術領先地位。

這次在CES展上，三星強調在智慧家庭技術方面的優勢，試圖藉此再獲市場關注和支持。在韓鐘熙的領導下，三星已開始在冰箱、洗衣機和掃地機器人中安裝AI晶片。

韓鐘熙說：「我們的最終目標是創造未曾體驗過的新產品。」韓鐘熙在三星電子任職長達36年，公認是三星推向全球電視銷售冠軍地位的功臣。

三星這次還發表針對電視的全新AI方案，將和Google的電視軟體競爭，並提供AI驅動的即時翻譯、內容分析以及影音強化功能。

三星電子由韓鐘熙和即將於3月正式上任的共同執行長全永鉉共同領軍。全永鉉負責半導體事業，而韓鐘熙則負責其他事務。韓鐘熙表示，他有信心三星的晶片事業今年會重回正軌。

在半導體之外，AI占三星研發支出很大比率，韓鐘熙計劃今年和未來大幅增加這方面投資。他並未透露具體支出金額，但表示三星正在採購輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的顯卡，用於建構南韓幾個大型資料中心。

三星的SmartThings平台目前擁有3.7億用戶，這平台為智慧型手機、電視和其他家用設備提供連線功能。韓鐘熙表示，過去三年，平台年成長率約為20%。從今年開始，三星的Bixby語音助理會識別家庭成員，並提供個人化的體驗。

展望未來，韓鐘熙表示，三星將專注於機器人、醫療技術和汽車技術，創造新的成長動能。為配合這目標，三星去年已收購並投資多家新創企業。