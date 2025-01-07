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不願跟川普對抗 巴爾辭去Fed主管銀行監管副主席一職
聯準會（Fed）主管銀行監管的副主席巴爾決定辭職，避免日後為銀行資本規定和總統當選人川普引發對立。
Fed周一表示，除非提前確認繼任人選，巴爾計畫於2月28日卸任，但仍將繼續擔任Fed理事。
外界已議論紛紛，猜測川普上台後是否會試圖影響Fed決策，而經常被共和黨點名的巴爾是川普政府可能對付的對 象。
巴爾去年11月曾被問到如果川普試圖解除他的職務，他會怎麼做？巴爾當時表示，他會做完到2026年7月結束的任期。
如今巴爾表示，他選擇辭去Fed副主席，是考量到即使和川普政府抗爭成功留任，對Fed而言仍是損失。
巴爾卸下副主席，為監管部門準備強制美國大銀行持有更多資本的規定頻添變數。受此消息鼓舞，追蹤銀行股的KBW指數一度大漲2.4%，終場收漲0.8%。
金融業積極遊說反對巴爾參與的這個提高資本的新規。截至目前，新規要求花旗、摩根大通、高盛集團等美國大型銀行把資本提高19%。
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