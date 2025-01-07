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菁英淘汰戰 避險巨擘橋水基金裁員7%、騰出職位僱頂尖人才

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐。路透
避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐。路透

知情人士透露，全球最大避險基金橋水（Bridgewater）周一裁員7%，藉此精簡人力、維持能夠聘僱頂尖人才的靈活性。

這次的裁員影響約90名員工，使得橋水基金的人力規模回到2023年的狀態，未來將繼續聘僱精挑細選的人才。

基金橋水的發言人表示：「過去三年來，橋水一直聚焦快速演進、設定遠大目標，並且為實現這些目標不惜一切代價。」「這包括在景氣好的時候進行一些艱難的事情，例如維持高標準並維持組織的靈活性。」

達里歐（Ray Dalio）創辦的橋水基金由執行長Nir Bar Dea領導，去年多數策略帶來雙位數的報酬，包括Pure Alpha總體基金報酬率達11.3%。該公司截至去年7月管理的資產規模約1,600億美元。

橋水在一封向投資人揭露裁員訊息的信函中表示，領導團隊確保戰略和資源與要實現的目標相適應。信中表示，「結果將是一個更具活力的理念、創新和影響性的活力系統，凸顯我們的菁英價值觀。」

去年，兩家避險基金公司Two Sigma Investments和Brevan Howard Asset Management都裁員約10%人力。

人力 報酬率 裁員 避險

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