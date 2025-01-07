快訊

光陽搶不回龍頭但奇襲Gogoro 三陽今年繼續笑看戰局？

他氣LINE這些功能「完全不需要」！網100%點頭：會爆音嚇死超討厭

台積電ADR暴衝！台積電開1,150元 台股早盤漲逾300點

CES展／戴爾商用PC首度採用AMD處理器 學蘋果命名產品

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴爾科技客戶解決方案事業群總裁Sam Burd發表 Dell Pro。彭博資訊
戴爾科技客戶解決方案事業群總裁Sam Burd發表 Dell Pro。彭博資訊

全球第二大電腦處理器製造商超微（AMD）周一宣布旗下晶片首度獲得戴爾Dell）採用於商用個人電腦（PC）。而戴爾也學起蘋果（Apple）的命名模式，將旗下PC產品更名為Dell 、Dell Pro、Dell Pro Max三大系列，藉此刺激市場需求。

在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES）正式開幕前，AMD發表全新的處理器，並表示這些處理器讓PC在運作AI軟體方面表現最佳。AMD高層透露，戴爾已決定在部分針對商業客戶的電腦中採用這些晶片。

彭博指出，戴爾原本在消費型PC已採用AMD晶片，這次在企業用電腦也採用超微晶，對英特爾來說可謂一大打擊。商業和遊戲用電腦採用更高階的元件，通常是市場中利潤較高的領域。

AMD周一股價大漲3.3%，英特爾股價下跌3.4%。

AMD表示，全新Ryzen AI Max系列處理器將為高階輕薄型筆記型電腦提供目前市場上最高水準的效能。該公司指出，這款晶片在執行AI工作負載時的速度可比上一代產品快達90%。

此外，AMD也推出全新的9000系列桌上型電腦處理器，並表示這款晶片將進一步鞏固在這領域的領先地位。其中，9900X3D處理器擁有16個核心，運行速度最快可達5.7GHz。

戴爾也宣布，將淘汰使用數十年「XPS」和「Inspiron」在內的名稱，並在新一代設備中採用以「Dell」為核心的簡化品牌命名方式。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）說：「客戶更喜歡容易記住且容易發音的名稱。」他也說，買家不應該花時間「搞懂我們的命名方式，因為有時確實有些令人困惑」。

在記者會上，與會者立即質疑戴爾分明是抄襲蘋果的命名方式，像近年來iPhone系列都使用了「Pro」和「Pro Max」等名稱來區分產品等級。

戴爾高層辯解說，「Pro」或「Max」並非任何人的專利，這些命名決策是基於對「數萬名顧客」研究所得出的結果。

AMD客戶業務事業高級副總裁兼總經理Rahul Tikoo 6日在2025年國際消費電子展（CES），介紹筆記型電腦處理器Ryzen AI Max。路透
AMD客戶業務事業高級副總裁兼總經理Rahul Tikoo 6日在2025年國際消費電子展（CES），介紹筆記型電腦處理器Ryzen AI Max。路透
AMD運算與繪圖事業群高級副總裁暨總經理Jack Huynh （左）和戴爾科技客戶解決方案事業群總裁Sam Burd，共同宣布雙方的夥伴關係。
AMD運算與繪圖事業群高級副總裁暨總經理Jack Huynh （左）和戴爾科技客戶解決方案事業群總裁Sam Burd，共同宣布雙方的夥伴關係。

Dell 客戶 戴爾 筆記型電腦

延伸閱讀

高通推出新AI晶片 要讓600美元的平價PC也能執行AI軟體

馬斯克最強AI服務Grok 3問世 照亮台鏈

最後一次起動鍋爐巡弋 海軍蘭陽艦駛抵高雄準備除役

濟州航空客機疑因鳥擊失事179死 專家持懷疑態度「從未見過」

相關新聞

NVIDIA股價創新高！市值3.66兆美元 等待黃仁勳演說添動能

輝達（NVIDIA）股價6日收盤創下收盤新高，盤中一度漲逾5%，投資人期盼執行長黃仁勳在台灣時間今天上午10時30分於消...

高通推出新AI晶片 要讓600美元的平價PC也能執行AI軟體

高通（Qualcomm）推出新型晶片，要讓售價低達600美元的PC也能執行最新AI軟體。

CES展／戴爾商用PC首度採用AMD處理器 學蘋果命名產品

全球第二大電腦處理器製造商超微（AMD）周一宣布旗下晶片首度獲得戴爾（Dell）採用於商用個人電腦（PC）。而戴爾也學...

錢凱港正式運營 美國墨西哥太平洋航運地位受挑戰

由中國出資興建的秘魯錢凱港（Chancay）今年正式投入營運，成為亞洲到拉丁美洲的重要海運門戶。但錢凱港也將衝擊美國墨西...

油、金價格小幅回落 技術指標顯示原油在超買區域

國際原油價格周一（6日）下跌，結束五天連漲，技術指標顯示市場先前的漲勢過度，此外，美國和德國的一些利空經濟消息抵銷美元走...

台積電ADR大漲5.5% 與NVIDIA連袂創下收盤新高

台積電ADR周一（6日）大漲5.5%，收在220.01美元，連二日創收盤新高，較台北交易溢價高達28.6%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。