CES展／戴爾商用PC首度採用AMD處理器 學蘋果命名產品

全球第二大電腦處理器製造商超微（AMD）周一宣布旗下晶片首度獲得戴爾（Dell）採用於商用個人電腦（PC）。而戴爾也學起蘋果（Apple）的命名模式，將旗下PC產品更名為Dell 、Dell Pro、Dell Pro Max三大系列，藉此刺激市場需求。

在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES）正式開幕前，AMD發表全新的處理器，並表示這些處理器讓PC在運作AI軟體方面表現最佳。AMD高層透露，戴爾已決定在部分針對商業客戶的電腦中採用這些晶片。

彭博指出，戴爾原本在消費型PC已採用AMD晶片，這次在企業用電腦也採用超微晶，對英特爾來說可謂一大打擊。商業和遊戲用電腦採用更高階的元件，通常是市場中利潤較高的領域。

AMD周一股價大漲3.3%，英特爾股價下跌3.4%。

AMD表示，全新Ryzen AI Max系列處理器將為高階輕薄型筆記型電腦提供目前市場上最高水準的效能。該公司指出，這款晶片在執行AI工作負載時的速度可比上一代產品快達90%。

此外，AMD也推出全新的9000系列桌上型電腦處理器，並表示這款晶片將進一步鞏固在這領域的領先地位。其中，9900X3D處理器擁有16個核心，運行速度最快可達5.7GHz。

戴爾也宣布，將淘汰使用數十年「XPS」和「Inspiron」在內的名稱，並在新一代設備中採用以「Dell」為核心的簡化品牌命名方式。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）說：「客戶更喜歡容易記住且容易發音的名稱。」他也說，買家不應該花時間「搞懂我們的命名方式，因為有時確實有些令人困惑」。

在記者會上，與會者立即質疑戴爾分明是抄襲蘋果的命名方式，像近年來iPhone系列都使用了「Pro」和「Pro Max」等名稱來區分產品等級。

戴爾高層辯解說，「Pro」或「Max」並非任何人的專利，這些命名決策是基於對「數萬名顧客」研究所得出的結果。