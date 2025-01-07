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高通推出新AI晶片 要讓600美元的平價PC也能執行AI軟體

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高通（Qualcomm）推出新型晶片，要平價PC也能執行最新AI軟體。路透
高通（Qualcomm）推出新型晶片，要平價PC也能執行最新AI軟體。路透

高通Qualcomm）推出新型晶片，要讓售價低達600美元的PC也能執行最新AI軟體。

高通在拉斯維加斯消費性電子展（CES）展會上宣布推出處理器系列平台Snapdragon X Platform，由8核心Oryon的中央處理器（CPU）、繪圖元件和專用於AI的晶片組成，將能夠執行微軟公司的Copilot+軟體。

高通表示，包括戴爾、聯想在內的PC業者將在「2025年初」推出基於這款新產品的筆電

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）一直推動高通進軍PC晶片領域，以減少對智慧手機晶片市場的依賴，該公司在高階手機晶片市場長期占據主導地位。

高通已經贏得了PC製造商和微軟的廣泛支持，去年上市、採用高通晶片的PC也獲得了正面的評價。但迄今，高通還沒有對PC晶片巨擘英特爾和超微（AMD）的市占率造成重大影響。

除了新的筆電外，高通的客戶還將提供基於Snapdragon X的新款小型桌機。新的晶片將加入高通旗下功能更強大、更高價的晶片產品陣容— Snapdragon X Elite 與 X Plus.

高通新晶片產品的賣點，是要延長PC的電池續航力。該公司表示，其晶片總是為小型、靠電池供電的電子裝置所設計，因此晶片會比同業的產品更高效。

英特爾6日稍早宣布推出新晶片，號稱能延長電池續航力。高通則不予認同，表示自家晶片能讓筆電就算在沒有插電的情況下也能以全功率工作，至於搭載對手處理器的筆電則必須降低功率運作。

AI Qualcomm 晶片 筆電 續航力 高通

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