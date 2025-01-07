油、金價格小幅回落 技術指標顯示原油在超買區域

國際原油價格周一（6日）下跌，結束五天連漲，技術指標顯示市場先前的漲勢過度，此外，美國和德國的一些利空經濟消息抵銷美元走軟以及冬季風暴導致供暖能源需求增加的預測所帶來的利多支撐；金價走跌，因美國公債殖利率上升。

油價小幅回落

在連續五天上漲之後，布蘭特2月原油期貨下跌21美分，跌幅0.3%，報每桶76.30美元；西德州原油（WTI）2月期貨下跌40美分，跌幅0.5%，收每桶73.56美元。

儘管下跌，但這兩大指標原油合約連續第三天保持在技術超買區域。相對強弱指數顯示價格處於超買水準，暗示原油價格勢將回檔。

市場樂觀情緒受到以下因素的制約：對市場供過於求的預期，OPEC+的閒置產能重新投入生產的可能性，以及最大進口國中國的需求低迷。

Strategas Securities分析師Jon Byrne表示：「基本面改善足以讓原油價格找到底部，但不足以維持持久的漲勢。」他說，目前而言「75美元是上限，機會在做空方向。」

上周五，布蘭特原油收於10月14日以來的最高，西德州原油收於10月11日以來的最高，部分原因是市場預期中國將採取更多財政刺激措施來重振岌岌可危的經濟。

隨著最近幾周人們對能源貿易的興趣日益濃厚，紐約商業交易所美國期上周五的未平倉合約飆升至193.3萬份，為2023年6月以來最多。

Eurasia Group的分析師在一份報告中說：「進入2025年後，石油市場的供需基本面趨於平衡，但地緣政治緊張局勢仍在支撐油價。」

金價小幅走跌

現貨金價6日收盤跌0.14%，至每英兩2,636.47美元。美國黃金期貨收低0.3%，結算價報2,647.40美元。

WisdomTree大宗商品策略師Nitesh Shah表示：「公債殖利率再次回升，給黃金帶來壓力。」

10年期美國公債殖利率升至逾八個月最高，使不孳息黃金的吸引力下降。

聯準會12月的最新預測暗示，今年的降息步調轉向更加謹慎，大多數決策者對通膨可能重燃表示擔憂。

美國當選總統川普於1月20日就職，他提出的關稅和保護主義政策預計將進一步刺激通膨。

現貨白銀上漲1.1%，至每英兩29.93美元；白金下跌0.8%，至930.41美元；鈀金下跌0.4%，至918.25美元。