NVIDIA股價創新高！市值3.66兆美元 等待黃仁勳演說添動能

輝達（NVIDIA）股價6日收盤創下收盤新高，盤中一度漲逾5%，投資人期盼執行長黃仁勳在台灣時間今天上午10時30分於消費性電子展（CES）發表主題演講時，能帶動股價有新的突破。

黃仁勳將在拉斯維加斯CES上發表演講。輝達通常會利用這個活動來展示使用其晶片的消費裝置。然而，投資人今天將關注的是任何有關Blackwell晶片的評論，該晶片被視為輝達下一主要成長動力。儘管需求強勁，但Blackwell面臨供應受限的疑慮，部分原因在於生產相關挑戰導致其推出的步調放慢。

富蘭克林股票團隊的投資組合經理Matt Cioppa表示：「預期是Blackwell的需求依然很強勁」，「這可能會讓輝達最終的長期機會重新成為市場關注的焦點」。

投資者有理由樂觀。過去六個月內，黃仁勳關於這種晶片需求的評論曾提振過股價。在10月，黃仁勳形容Blackwell的晶片需「瘋狂」，在11月，他表示這些晶片正在當季出貨，需求「非常強勁」。

輝達股價12月月線收跌，但2024年全年仍大漲171%，成為標普500指數整體漲幅最大單一動力。輝達6日收盤大漲3.4%至每股149.43美元，盤中一度勁揚超過5%，創下每股152.15美元的盤中新高。

目前輝達公司市值接近3.66兆美元，再度接近超越蘋果的3.7兆美元。

輝達在11月20日公布財報後，股價短暫下跌，當時營收財測沒有讓華爾街大感驚艷；相較下，博通（Broadcom）股價在過去幾周大漲超過30%，原因是該公司預測該公司為資料中心營運業者設計的AI零件市場大爆發，而邁威爾（Marvell）在公布客製化AI晶片需求佳、帶旺獲利財測後，股價也已大漲超過20%。

輝達仍然是摩根士丹利的首選股，Joseph Moore等分析師認為，這家晶片製造商今年將獲取市場占有率。他們還期待黃仁勳的主題演講會成為「利多事件」。在上月一份研究報告中，他們表示：「傳遞的訊息應該是一樣的，Blackwell需求非同一般，但供應受到限制」，「到年中，我們仍然相信重點仍將在Blackwell上」，這將成為下半年營收的驅動力。

瑞穗證券的科技產業專家Jordan Klein認為，CES活動和黃仁勳的主題演講是對近期科技股人氣和風險偏好的考驗。他說，如果輝達股價在黃仁勳發表演說後的幾天內下跌或停滯不前，那麼「在我看來，這對1月會有些不利」。他表示，由於本月稍晚科技業才會公布財報，投資人在那之前，幾乎沒有什麼可以用來研判基本面和前景。

股價飆升加劇了對輝達估值的擔憂，因此其股價可能面臨高門檻。該股股價達到其預期收入的19倍，躋身那斯達克100指數中十檔最貴的股票行列。輝達的預估本益比接近35倍，高於費城半導體指數的約24倍本益比。