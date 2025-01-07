台積電ADR大漲5.5% 與NVIDIA連袂創下收盤新高

台積電ADR周一（6日）大漲5.5%，收在220.01美元，連二日創收盤新高，較台北交易溢價高達28.6%。

半導體股大漲推動之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一漲到逾一周最高，鴻海（2317）單季營收創新高，激勵人工智慧（AI）概念在內的晶片股上漲，此外，有報導暗示川普可能採取比預期更溫和的關稅立場。

標普500指數上漲32.91點，漲幅0.6%，至5,975.38點；那斯達克綜合指數上漲243.30點，漲幅1.2%，至19,864.98點；道瓊工業指數下跌25.57點，跌幅0.1%，至42,706.56點。

費城半導體指數大漲2.8%，輝達（NVIDIA）上漲3.4%，也創下歷史新高價149.43美元。除鴻海上季營收因AI伺服器需求優於預期，微軟計劃投資 800 億美元開發AI資料中心，都帶動晶片股繼續上漲。此外，輝達執行長黃仁勳盤後在備受關注的拉斯維加斯消費電子展(CES)上發表演講，投資人寄予厚望。

台灣加權股價指數昨天大漲639.41點，收在23,547.71點。台積電（2330）大漲4.6%收在1,125.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 174.86 +4.21 166.00 5.34

中華電 CHT 123.12 +0.35 123.50 -0.30

台積電 TSM 1,446.26 +5.46 1,125.00 28.56

聯電 UMC 43.58 +0.91 43.40 0.42

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據