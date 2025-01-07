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晶片股有鴻海營收撑腰 推動標普和那斯達克連二日反攻

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鴻海上季營收因AI伺服器需求優於預期，微軟計劃投資 800 億美元開發AI資料中心，都帶動晶片股繼續上漲。美聯社
鴻海上季營收因AI伺服器需求優於預期，微軟計劃投資 800 億美元開發AI資料中心，都帶動晶片股繼續上漲。美聯社

半導體股大漲推動之下，美國股市標普500指數那斯達克綜合指數周一漲到逾一周最高，鴻海（2317）單季營收創新高，激勵人工智慧（AI）概念在內的晶片股上漲，此外，有報導暗示川普可能採取比預期更溫和的關稅立場。

標普500指數上漲32.91點，漲幅0.6%，至5,975.38點；那斯達克綜合指數上漲243.30點，漲幅1.2%，至19,864.98點；道瓊工業指數下跌25.57點，跌幅0.1%，至42,706.56點。

費城半導體指數大漲2.8%，台積電ADR大漲5.5%，輝達（NVIDIA）上漲3.4%。除鴻海上季營收因AI伺服器需求優於預期，微軟計劃投資 800 億美元開發AI資料中心，都帶動晶片股繼續上漲。此外，輝達執行長黃仁勳盤後在備受關注的拉斯維加斯消費電子展(CES)上發表演講，投資人寄予厚望。

超微（AMD）、美光科技(Micron)和美超微電腦（Super Micro Computer）也大漲。美光飆漲10.5%，超微上漲3.3%，美超微大漲9.4%。

與此同時，據華盛頓郵報報導，川普幕僚正在探索只對關鍵進口商品加徵關稅的計畫，而不是對所有進口商品課徵關稅。但川普隨後否認此事。汽車製造商受此消息激勵上漲，福特汽車漲0.4%，通用汽車漲3.4%。

儘管美國10 年期公債殖利率觸及5 月以來最高，科技股依然上漲。美國10年期公債殖利率收在4.616%。30年期公債殖利率觸及4.836%。

美國鋼鐵飆漲8.1%，此前這家位於賓州的公司和日本製鐵(Nippon Steel)提起訴訟，挑戰美國總統拜登封殺雙方141億美元交易的決定。

標普500指數 11 大類股有七 個收跌，但通信服務和科技股分別上漲 2.1% 和 1.4%。

Simplify Asset Management基金經理人Michael Green說：「我們看到的更多是去年的情況，即大漲集中在最大的一些股票上。」

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen說：儘管川普否認關稅計畫會縮水，「但這顆種子已經種下，川普政府的關稅政策不會像原先擔心的那樣令人震驚」。

花旗集團上漲2.5%，巴克萊評為「看漲」。追蹤銀行股的指數上漲 0.2%。Fed負責監管的副主席巴爾表示，他將辭職。巴爾曾尋求對美國大型銀行實施一系列嚴格的規定。

指數 晶片 標普 那斯達克 鴻海

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