快訊

北韓證實試射新型極音速飛彈 金正恩：有助威懾太平洋敵人

他曝「高股息漲不動」酸：00915跌落神壇！準備換買0050、正2

科技類股領漲 美國股市多收高

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

美國科技類股今天攀漲，其中人工智慧晶片大廠輝達公司（NVIDIA）股價勁揚超過3%，帶動華爾街股市主要指數大多收高，收復了耶誕節至新年期間的部分跌勢。

道瓊工業指數小跌25.57點或0.06%，收42706.56點。

標準普爾指數上揚32.91點或0.55%，收5975.38點。

那斯達克指數揚升243.30點或1.24%，收19864.98點。

費城半導體指數大漲146.50點或2.84%，收5310.14點。

半導體 指數 美國

延伸閱讀

彭博調查 川普執政 美股、美元看漲

輝達跨足AR眼鏡 老夥伴宏達電有望成大贏家

鴻海、緯穎 四檔閃金光

群聯、神達 押中長天期

相關新聞

微軟砸錢挺AI、帶旺美股 台積ADR強彈逾5%…市值超車博通

市場對人工智慧（AI）需求持續的信心再起，美股擺脫去年底低潮，周一（6日）早盤在科技股領漲下，四大指數開高走高。

晶片股發威 美股史指那指連漲、道指先盛後衰

史坦普500指數與那斯達克綜合指數一起攀升，連日上漲。華爾街正從上周的下跌中反彈，受益於晶片製造商股價飆升。

NVIDIA股價創新高！市值3.66兆美元 等待黃仁勳演說添動能

輝達（NVIDIA）股價6日收盤創下收盤新高，盤中一度漲逾5%，投資人期盼執行長黃仁勳在台灣時間今天上午10時30分於消...

台積電ADR大漲5.5% 與NVIDIA連袂創下收盤新高

台積電ADR周一（6日）大漲5.5%，收在220.01美元，連二日創收盤新高，較台北交易溢價高達28.6%。

美30年債殖利率一年高點 市場憂心川普新政恐阻礙通膨降溫

由於美國即將上任的新政府政策不確定性可能阻礙通膨降溫，美國債市近來持續承壓。美國30年期公債殖利率6日盤中攀抵2023年...

晶片股有鴻海營收撑腰 推動標普和那斯達克連二日反攻

半導體股大漲推動之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一漲到逾一周最高，鴻海（2317）單季營收創新高，激勵人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。