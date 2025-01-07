科技類股領漲 美國股市多收高
美國科技類股今天攀漲，其中人工智慧晶片大廠輝達公司（NVIDIA）股價勁揚超過3%，帶動華爾街股市主要指數大多收高，收復了耶誕節至新年期間的部分跌勢。
道瓊工業指數小跌25.57點或0.06%，收42706.56點。
標準普爾指數上揚32.91點或0.55%，收5975.38點。
那斯達克指數揚升243.30點或1.24%，收19864.98點。
費城半導體指數大漲146.50點或2.84%，收5310.14點。
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