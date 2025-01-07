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高盛：陸因應加稅 將放手人民幣急貶
川普廿日將就任美國總統，預期會加重對中國大陸的關稅，大陸出口、人民幣匯率將承受更大壓力。美國投行高盛預期，大陸可能會容許在岸人民幣兌美元匯率在數月內迅速貶值，以應對加稅帶來的經濟衝擊，今年內可能貶至七點五。
人民幣兌美元在岸價在二○二四年貶值百分之二點八，已連續第三年貶值。在岸人民幣昨天收報七點三三元，創十六個月新低；離岸人民幣一度跌破七點三六元，截至昨晚報七點三五元。
綜合外媒和港媒報導，高盛發表報告指，大陸是川普二點○時代的首要加稅目標，預計川普上任初期將對大陸出口的關稅提高百分之廿。人民幣為此將進一步貶值以應對這些措施，預計人民幣將在三個月內迅速貶至七點四，然後在半年至一年內跌向七點五。
高盛認為，這將是大陸支持經濟成長而採取的金融環境寬鬆計畫一部分，預計人民幣不會出現無序或斷斷續續貶值的情況，從而打擊大陸國內信心並加劇資本外流壓力。
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