全球多數央行 降息腳步更謹慎

全球央行今年預料會進一步降息，但行事將審慎，密切觀察川普在就任美國總統後的政策動向。雖然多數央行接下來一年應該會寬鬆貨幣政策，但步調可能減緩。

川普重返白宮，對全球央行是個揮之不去的因素。如果他確實履行加徵關稅威脅，可能損害經濟成長；如果貿易對手國報復，可能推高消費者物價。

在彭博聚焦的廿三個央行中，只有日本、巴西今年可能升息；美國聯準會已將重心轉向通膨復燃的風險，可能限縮進一步寬鬆利率政策的空間；歐元區、英國等央行，雖準備繼續降息以支持經濟成長，但沒有跡象顯示急於出手。

聯準會去年十二月再度降息一碼（○點二五個百分點），但許多官員預測今年只會再降息兩碼，原因是注意力轉回通膨率回落的步調停滯，且川普的政策更添壓力。市場預期基準利率從當前的百分之四點二五至四點五，今年底降到百分之三點七五至四。目前市場對三月降息一碼的看法為五五波，但預估六月前會降息一碼、並有百分之七十的機率在年底前二度降息。

歐洲央行（ＥＣＢ）雖然降息起步較慢，但一直在穩定的降息道路，可望今年中之前將存款利率降至百分之二。市場預期ＥＣＢ一月降息一碼、六月底前再降三碼，年底前可能再降一碼。分析師認為，雖然歐元區通膨會朝央行的百分之二目標回落，但服務價格仍以目標值近百分之四的幅度上揚，增添薪資通膨的隱憂。

日本的通膨率維持在日銀設定的百分之二目標之上已經超過兩年半，彭博資訊預測日銀將逐步升息，讓利率在年底達到百分之一，高於目前的百分之○點二五左右；市場預期日銀五月前會升息一碼、年底前再升一碼。不過，日銀總裁植田和男暗示，川普上任後的政策不確定性，可能會讓日銀在制定利率政策時審慎行事。