受強勢美元影響 南韓外匯存底寫五年來新低

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
南韓央行6日表示，截至2024年底，該國的外匯存底為4,156億美元，寫五年來最低。美聯社
南韓央行6日表示，截至2024年底，該國的外匯存底為4,156億美元，寫五年來最低。美聯社

南韓央行6日表示，截至2024年底，該國的外匯存底為4,156億美元，雖較11月增加2,100萬美元，但較前年的4,201.5億美元遽減，是五年來歲末同期最低。

央行官員表示，較前月成長的原因是，金融機構的外幣存款價值增加，以及他們的「營業報酬上升」所致。

占了南韓外匯存底88.2%的外國證券，像是美國國債，去年12月底時為3,667億美元，較11月下滑了57.2億美元；外幣存款在上個月底來到252億美元，增加了6.1%。

外匯存底包含以外幣計價的債券和存款、在國際貨幣基金組織（IMF）的準備資產、特別提款權（SDF）與黃金。

央行將歲末同期的下降，歸因於遏制匯市近期波動的措施導致外匯縮水。南韓的政局動盪加上美元持續強勢，韓元在12月一度跌破1,460韓元兌1美元，為近16年最低。

衡量美元兌主要貨幣的美元指數，上月攀升2%。

截至去年年底，南韓的外匯存底在全球排名第九。前五名分別是中國大陸、日本、瑞士、印度與俄羅斯。

南韓 外匯 貨幣

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