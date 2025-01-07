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彭博調查 川普執政 美股、美元看漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博最新調查顯示，川普上台後的政策將推動美國經濟成長，美國股市和美元將成為最大受益者。（美聯社）
彭博最新調查顯示，川普上台後的政策將推動美國經濟成長，美國股市和美元將成為最大受益者。（美聯社）

彭博最新調查顯示，川普上台後的政策將推動美國經濟成長，美國股市和美元將成為最大受益者。

553位受訪者中有61%表示，受益於美國經濟和企業獲利成長，標普500指數到年底會漲更高。這次在聯準會去年12月18日決策後到12月31日所作的調查中，多數認為川普執政將是利多。

至於川普政策是否會提振或拖累美元，大約一半的受訪者認為整體來說有利美元，理由是川普偏好祭出關稅的影響。值得注意的是，也有27%的受訪者認為關稅政策是看跌美元的原因。

道富總經策略師迪克森同意美股和美元均能擴大漲勢，但他認為家庭也面臨關稅的風險。他說：「美國底層40%的消費者仍承受極大壓力」。關稅導致通膨上揚，可能在2025年下半年大幅削弱需求。

通膨復熾威脅上升，也可能是57%的受訪者認為今年美國公債殖利率會續揚的原因。美10年期公債殖利率上月已躍升至七個月來高點。

道富的Graf認為，聯準會暫緩降息甚至考慮升息的可能性很小，但這種情境可能阻礙價位已高的美股續漲。

當問哪些去年贏家在今年可能成為輸家，553名受訪者有39%選擇比特幣，高於「科技七雄」股（20%）、中國公債（25%）或美元（15%）的受訪者。

川普 美國經濟 關稅

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