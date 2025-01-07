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沙國調漲亞洲油價

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

沙烏地阿拉伯調升下月銷往亞洲的油價，為三個月來首次漲價，顯示該國認為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）延長減產，會讓亞洲供給轉趨緊俏。部分人士認為，伊朗和俄羅斯供給減少，短期內將支撐中東油價。

布蘭特原油期貨6日一度上揚0.5%至每桶76.89美元，西德州中級原油一度攀漲0.58%至每桶74.39美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），6日把阿拉伯輕質原油的2月官訂售油價格（OSP），上調0.6美元，每桶較阿曼／杜拜基準油價高出1.5美元，為三個月來首次漲價，漲幅並超越市場估計的0.2~0.5美元。該公司也調漲出口至亞洲的其他等級原油。

相形之下，沙烏地1月的官方價格，只比阿曼/杜拜基準油價高出0.9美元，寫四年新低。

Aramco也將銷往西北歐與地中海地區的各種等級原油，2月官方價格每桶調高1.3美元，但輸往美國的價格，則每桶下砍0.3~0.4美元。

Aramco先前連兩個月下調阿拉伯輕質原油的定價，但OPEC+上月延長減產，縮限了這種原油的供給。與此同時，伊朗和俄國的原油供給減少，也有助部分中東原油在12月底價格走升。

美國實施新制裁，緊縮油輪運能、並推升物流成本，導致銷往中國大陸的伊朗原油價格，攀抵數年之最。印度國營煉油廠巴拉特石油公司（BPCL）等，則因較低價的俄國原油供給下滑，轉向購買更多中東原油。

兩名知情人士表示，拜登政府研擬對俄國祭出更多制裁，中東油價近期可能有撐。

中東 伊朗 油價

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