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iPhone供應商推新一代電池

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

蘋果公司iPhone電池供應商TDK今年將推出最先進電池的改良版，因應人工智慧（AI）功能所帶來日益增長的功耗需求。

TDK社長齋藤昇接受彭博訪問表示，該公司計劃今年夏末開始量產第三代矽陽極電池。他表示，矽電池雖然製造上較為複雜，但相較於傳統電池能量密度更高。目前，大多數主要中國大陸手機製造商已陸續採用這種電池，齋藤昇也看好未來會有更大的成長空間。

TDK旗下位於香港的子公司新能源科技（ATL）是全球行動電池的領導供應商，2023年即首度推出了矽陽極的鋰電池，這是多年來研發並不斷調整的成果。相較於石墨陽極電池，這種電池的能量密度提升了5%，即將於2025年推出的版本，容量將進一步提升15%。

TDK和ATL的矽陽極供應商為美國的Group14。該公司執行長Rick Luebbe指出，矽電池因充電速度較快，汽車製造商也開始關注矽電池。他說，矽電池可在五至七分鐘內完成充電，而現有電池則需要40分鐘或更長時間。

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