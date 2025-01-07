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太陽能面板回收 日本頭痛…估將產生50萬噸廢棄物

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本在2011年福島核災後大舉建置太陽能。（美聯社）
日本在2011年福島核災後大舉建置太陽能。（美聯社）

日本在2011年福島核災後大舉建置太陽能，但這些太陽能面板預料在2030年後陸續報廢，為此日本政府已擬定一套回收方案，以解決這項難題。

太陽能面板的使用年限約為20至30年，因此在2040年初期，預計會在日本當地產生約50萬噸的廢棄太陽能面板，使工業廢棄物處理設施承受龐大壓力。日本政府預計在本月的議會會期，提交設置廢棄太陽能面板回收系統的法案，但問題依舊難以解決。

去年9月，日本經濟產業省與環境省研議設立太陽能面板回收系統；12月時，這兩大部會宣布計畫，規定由太陽能面板製造商與進口商繳交回收費用，而太陽能設施業主負責支付拆除費用，這些上繳的基金由第三方機構管理，但家用面板未涵蓋在這項費用分擔計畫。

回收費將於產品銷售時收取，拆除費則於啟動發電前繳納，這項方案用意，是避免製造商、進口商或業主在面板屆滿服役壽命前倒閉，所可能引發的資金短缺。在完成拆除和回收作業後，第三方機構將透過業主，向經政府認證的拆除承包商和回收業者支付款項。

廢棄物 日本經濟 福島核災

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