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OpenAI奧特曼：公司仍虧損 認為人工智慧三個潛在障礙有解

經濟日報／ 編譯魏紹揆廖玉玲／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（路透）
OpenAI執行長奧特曼（路透）

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，儘管ChatGPT Pro每月收費200美元，但公司仍陷入虧損，因為用戶的使用量比公司預期還多。另外，彭博商周5日刊出號稱是奧特曼擔任OpenAI執行長以來最廣泛的一次專訪，除了AI的前景外，奧特曼還侃侃而談自己去年遭解僱的始末，實際經營管理OpenAI的日常、以及川普上任等等議題。

他5日在X發的一系列貼文說，去年底發布的ChatGPT Pro，「價格是我自己挑的」，「我以為能賺錢」。OpenAI尚未開始賺錢，據報去年營收預估為37億美元，但損失約高達50億美元。據估計ChatGPT曾經一天消耗該公司約70萬美元。

另外，受訪時談到當前很熱門的通用人工智慧（AGI）議題，奧特曼說自己還沒有深入、精確的答案，但他認為，如今「通用人工智慧」已成為一個非常草率的術語，「我們公司把AI分為五個等級，每個級別都有人會稱其為AGI。但區分出這些等級，是希望對我們所處的位置有一些更具體的認知，有點像是了解目前進展如何，而非只是說它是或不是AGI」。

展望未來，AI似乎有三個潛在的障礙：模型擴展、晶片稀缺和能源稀缺。在模型擴展方面，奧特曼對今年的進展相當有信心，至於晶片供應問題，奧特曼提到大家都非常努力，他們「有自己的晶片工作，與輝達（Nvidia）關係良好，明年將擴大討論這個問題，但現在是擴展晶片的時候了」。

對於能源這個重中之重的問題，奧特曼一樣對核融合充滿期待，他說「核融合將會發揮作用」，並預告他共同創辦的Helion很快就會展示核融合發電的可行性，不過從實驗室到商業應用，可能還需數年時間。

對於即將上任的川普政府，奧特曼不諱言，「他是美國總統。我支持任何一位總統」。他也坦言，「我並不支持川普所做、所說或所想的一切，我也不支持拜登所說、所做或所想的一切。但我確實支持美國，為了國家的利益，我將盡我所能與任何一位總統合作」。

OpenAI 奧特曼 川普

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