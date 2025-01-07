傳川普關稅措施可能較不激進 美股開高
由於對人工智慧（AI）發展的樂觀情緒推升科技股，加上有報導暗示，美國總統當選人川普新政府的關稅措施，可能沒有原先想像得那麼激進，華爾街股市主要指數今天開高。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，川普（Donald Trump）團隊可能意識到對進口貨物全面加徵關稅，可能造成物價突然上漲，這並非美國人民所樂見，因此關稅範圍可能縮小到攸關國家或經濟安全的特定產業。
道瓊工業指數上漲103.4點或0.24%，開在42835.52點。
標普500指數上揚40.3點或0.68%，開在5982.81點。
那斯達克指數大漲230.3點或1.17%，開在19851.99點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言