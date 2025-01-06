英特爾CES展多項CPU新品上菜 18A產品將於下半年量產

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
英特爾。 路透
英特爾。 路透

晶片大廠英特爾於CES 2025展中端出多項產品大菜，並宣布將在2025年及未來進一步加強其AI PC產品組合，目前已向客戶提供Intel 18A製程樣品，並計劃於2025年下半年開始量產。

在產品線新品方面，英特爾推出包括全新Intel Core Ultra 200V系列處理器，主攻企業應用等市場，還有Intel Core Ultra 200HX和Intel Core Ultra 200H系列NB處理器，專為創作者和遊戲玩家打造，以及為主流NB市場打造的Intel Core Ultra 200U系列處理器。另外，英特爾也拓展Intel Core Ultra 200S系列桌上型處理器產品陣容，新增12款包含65W和35W產品，希望滿足主流桌上型PC使用者需求。

英特爾聯合執行長暨產品執行長Michelle Johnston Holthaus表示，Intel Core Ultra處理器正在為行動AI和繪圖處理樹立全新標竿，再次展現x86架構卓越的效能與效率，引領個人運算的新未來。英特爾在AI PC產品的創新實力，結合在市場各領域軟硬體生態系的深度與廣度，為客戶提供頂尖技術。除了在生產力、創作和溝通上為用戶提供較傳統PC更好的使用體驗外，還開創了超過400項的AI應用。英特爾將在2025年及未來進一步加強其AI PC產品組合，目前已向客戶提供Intel 18A樣品，並計劃於2025年下半年開始量產。

英特爾強調，搭載Intel vPro技術的Intel Core Ultra 200V系列處理器，可提供顯著的效能與效率提升，以及強大的安全性與可管理性，有助實現IT環境的現代化轉型。 英特爾與微軟合作，搭載Intel Core Ultra 200V系列處理器的Copilot+ PC，可解鎖新一代AI生產力，同時提供長效的電池續航力。

同時，英特爾推出Intel Core Ultra 200HX和Intel Core Ultra H系列NB處理器，強調提供領先業界的效能、效率與平台功能，同時大幅降低功耗。在強大AI加速的支援下，可提升行動創造力，並且為玩家提供沉浸式的遊戲體驗。

除此之外，英特爾還推出了Intel Core Ultra 200U系列NB處理器，搭載最多2組P-core和8組E-core、Intel Xe LPG顯示卡及最高24 TOPS的平台效能。該公司指出，採用Intel Core Ultra 200U系列處理器的系統，能為使用者提供效能、能源效率和價格的完美平衡。

英特爾也拓展Intel Core Ultra 200S系列桌上型處理器產品陣容，推出12款全新包含65W和35W產品。這些處理器搭載最多8組P-core和16組E-core，標榜可為客戶的桌上型CPU提供絕佳效能與能源效率，無論是遊戲、創作或生產力應用都能得心應手。

另外，英特爾還推出了一系列專為邊緣運算設計的新型處理器，該公司在CES發布的主要邊緣產品包括Intel Core Ultra 200S/H/U系列處理器（代號Arrow Lake），以及200S/H系列處理器（代號Bartlett Lake S和Raptor Lake H Refresh）、100U系列處理器（代號Raptor Lake U Refresh）、Intel Core 3處理器和Intel® Processor（代號Twin Lake）。

搭載Intel Core Ultra 200V系列與Intel vPro平台的系統已於1月6日上市，搭載Intel Core Ultra 200H和U系列的系統將於2月開始供貨。搭載Intel Core Ultra 200HX系列的系統將於2025年上半年上市。Intel Core Ultra 200S系列65W和35W桌上型處理器及OEM系統將於1月13日上市。

Intel 英特爾 處理器

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