埃及2025年啟動防走私推新程式 境外新手機未註冊「無法連網」

埃及財政部去年12月下旬宣布，2025年將啟動打擊手機走私的新機制，埃及海關總署（ECA）隨即推出「Telephony」行動應用程式，規定所有從國外入境的新手機，都要下載程式註冊及繳納相關稅費，否則3個月後將關閉網路。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，自2025年1月1日起，所有自國外進口的新手機，都必須從手機上的應用程式商店下載「Telephony」應用程式，並完成註冊。如未註冊，則無法連接本地網路。

報導稱，過去進口到埃及的新手機高達95%都是走私。因此，埃及政府為打擊手機逃避應繳納的38.5%關稅，由埃及國家電信管理局（NTRA）開發出一款名為「Telephony」（阿拉伯語，指「我的電話」）的行動應用程式。

新進口手機在進入埃及並完成註冊後，即可連接到當地網路系統使用，並有90天免付稅費寬限期，超過90天後，如未在線上繳納相關進口稅費，網路就會關閉，無法繼續在埃及當地使用。

財政部副部長基拉尼（Sherif El kilany）向媒體表示，發起這項措施的主因是，過去普遍存在新手機非經由正式進口程序輸入至埃及的現象，僅約5%的進口手機按規定在海關繳納稅費，因此導致國家公共財政受損。

基拉尼強調，這項措施是埃及外匯儲備壓力減輕計畫的一部分。

基拉尼進一步解釋說，個人在入境埃及時如僅持有一支個人手機就不需繳稅；但超過一支以上的手機，就需要在「Telephony」應用程式上註冊並納稅，否則手機上的網路在入境90天後會自動關閉。

稅率按照手機型號及價值來計算，約為38.5%。市價低於15000埃鎊（約新台幣9700元）的個人使用手機，可免收稅費。

根據埃及通訊和資訊技術部（MCIT）2023年的最新統計，以現有1.1億人口來看，每人擁有一部手機的比例高達95%。資訊網站「DataReportal」則顯示，截至2024年初，埃及網路用戶有8201萬，網路普及率為72.2%。

埃及近年飽受經濟動盪影響，美元嚴重短缺，埃及政府不斷尋求並推出新政策，以增加財政稅收和減少進口，降低美元需求和維持外匯儲備。埃及大力推動「本地化生產」是其中一項舉措。

開羅商會手機部門副總裁拉馬丹（Walid Ramadan）表示，由於這兩年本地化生產政策奏效，埃及的手機進口金額已從2021年的16億美元，大幅減少到2024年上半年僅剩165萬美元。

拉馬丹還說，最近又新成立8家本地製造手機的工廠，其中包括韓國三星和中國OPPO。

現在埃及市面上首款本土製造的智慧型手機是「SICO」，於2018年2月推出，本地製造零件比例為45%。