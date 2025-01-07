加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）傳出因支持度慘不忍睹、扛不住黨內逼宮壓力，本周將自行宣布請辭黨魁，以保全顏面，同時也可能也會辭去總理。加幣一度應聲升值0.6%，至1.4359兌1美元。

加拿大媒體環球郵報引述消息來源報導，杜魯多將在8日全國黨團會議前請辭自由黨黨魁，最快可能6日宣布。報導引述消息人士說法指出，杜魯多認為有必要在黨團會議前先自請下台，以保全顏面，不至於形成「被自家人下架」的局面。

路透報導，杜魯多已徵詢才上任三周的新任財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）代理黨魁兼總理職務的意願。

加拿大最遲10月20日前會進行國會大選，此時杜魯多遭黨內背叛和低迷民調夾擊，顯示執政的自由黨可能把權力拱手讓給溥禮瑞所領導的保守黨。近幾個月來，杜魯多一直面臨黨內議員施壓；去年12月16日，副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）宣布辭職，表示她和總理在政策上存在分歧，這使得杜魯多的壓力進一步升高。