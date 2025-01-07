日銀總裁重申有可能升息

日本銀行（央行）總裁植田和男再度提醒市場，如果今年經濟繼續改善，將進一步升息，但他也強調，在進行決策時會把各種風險納入考量。日圓在新年開局承壓，盤中一度貶至0.4%又拉回平盤。

植田和男5日出席東京日本銀行家協會主辦的新年會議，發表今年首次公開談話。他說：「我們的立場是，如果經濟和通膨狀況持續改善，我們將提高政策利率，以調整貨幣政策的寬鬆程度。」

植田和男重申立場，此時正值觀察人士尋找線索，判斷日銀是否會在本月或3月升息。植田對於下次升息的時間維持開放態度，表示這將取決於經濟、通膨和金融情勢。

日銀上月將基準利率維持在0.25%不變，植田和男在決策會議之後的記者會談話偏向鴿派，導致市場猜測1月可能不會升息，這也拖累日圓匯率貶至去年7月來最低水準。先前，多數市場觀察人士預期日銀下次升息會是在1月23、24日舉行的決策會議。

此後，12月日銀的會議意見摘要暗示一些決策成員認為有必要更早升息，而非更晚。植田和男周一的談話顯示，日銀仍有可能在本月升息，但也可能選擇等待，視當前的環境而定。