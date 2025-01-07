快訊

柯建銘拋雙罷 游淑慧：應立軍令狀 罷不成主動辭不分區

風雪無阻…美國國會完成認證程序 川普當選總統

加國總理杜魯多請辭 川普：知道美國不會繼續補貼

日銀總裁重申有可能升息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

日本銀行（央行）總裁植田和男再度提醒市場，如果今年經濟繼續改善，將進一步升息，但他也強調，在進行決策時會把各種風險納入考量。日圓在新年開局承壓，盤中一度貶至0.4%又拉回平盤。

植田和男5日出席東京日本銀行家協會主辦的新年會議，發表今年首次公開談話。他說：「我們的立場是，如果經濟和通膨狀況持續改善，我們將提高政策利率，以調整貨幣政策的寬鬆程度。」

植田和男重申立場，此時正值觀察人士尋找線索，判斷日銀是否會在本月或3月升息。植田對於下次升息的時間維持開放態度，表示這將取決於經濟、通膨和金融情勢。

日銀上月將基準利率維持在0.25%不變，植田和男在決策會議之後的記者會談話偏向鴿派，導致市場猜測1月可能不會升息，這也拖累日圓匯率貶至去年7月來最低水準。先前，多數市場觀察人士預期日銀下次升息會是在1月23、24日舉行的決策會議。

此後，12月日銀的會議意見摘要暗示一些決策成員認為有必要更早升息，而非更晚。植田和男周一的談話顯示，日銀仍有可能在本月升息，但也可能選擇等待，視當前的環境而定。

植田和男 通膨

延伸閱讀

林聰明沙鍋魚頭紅到日本？執行長林佳慧和日本這藝人爆笑撞臉

歐美日三大央行今年利率怎麼走？川普讓總裁們坐立難安

前Fed主席柏南克：川普政策對通膨影響輕微

群益投顧：Fed 轉向通膨 債市策略先鎖定高債息後享資本利得

相關新聞

美30年債殖利率一年高點 市場憂心川普新政恐阻礙通膨降溫

由於美國即將上任的新政府政策不確定性可能阻礙通膨降溫，美國債市近來持續承壓。美國30年期公債殖利率6日盤中攀抵2023年...

拜登阻收購 日鐵、美鋼打官司

「日本製鐵」和「美國鋼鐵」六日提出訴訟，請求法院擱置美國總統拜登擋下日鐵收購美鋼案的命令，這兩家公司的理由是收購案反有助...

全球多數央行 降息腳步更謹慎

全球央行今年預料會進一步降息，但行事將審慎，密切觀察川普在就任美國總統後的政策動向。雖然多數央行接下來一年應該會寬鬆貨幣...

高盛：陸因應加稅 將放手人民幣急貶

川普廿日將就任美國總統，預期會加重對中國大陸的關稅，大陸出口、人民幣匯率將承受更大壓力。美國投行高盛預期，大陸可能會容許...

彭博調查 川普執政 美股、美元看漲

彭博最新調查顯示，川普上台後的政策將推動美國經濟成長，美國股市和美元將成為最大受益者。

歐PMI連兩月低於榮枯線 日本景氣持續擴張

最新出爐的採購經理人指數（PMI）數據顯示，歐元區去年12月的商業景氣已連續第二個月低於榮枯線，顯示當地經濟在歲末仍未擺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。