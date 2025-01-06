看好景氣復甦！比爾蓋茲重押運輸股 敲進這兩檔

比爾蓋茲押寶美國景氣將持續復甦，去年第3季悄悄砸下重金敲進兩檔運輸股，分別是卡車製造商Paccar、 及聯邦快遞（FedEx）。

標普500運輸指數2024年下跌0.5%，表現遠遜於整體標普500指數的上漲23%。但分析師認為，蓋茲挑選這兩檔股票，反映要是2025年經濟改善，他相信運輸業情況會好轉。

蓋茲以每股約100美元的價格，買入100萬股Paccar股票，投資金額高達1億美元。Paccar是重型卡車生產者，掌握了全美Class 8重型卡車市場的近30%市場，占有率僅次於市場龍頭Freightliner。

近來卡車需求出現復甦跡象，ACT研究公司總裁韋斯說，處於打造2025年未出貨訂單的初期階段，2024年11月訂單較前月大增21%。

另外，蓋茲也以平均每股273美元的價格，購入100萬股聯邦快遞股票，總金額達2.73億美元。

儘管聯邦快遞去年第3季財報使人失望，並下修年度財測。但宣布將分拆其零擔貨運（TLT）部門，成立獨立上市公司FedEx Freight。零擔貨運部門2023年估計賺進94億美元，可能是未來的成長引擎。